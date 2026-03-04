Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər veriləcək - SƏRƏNCAM
Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər veriləcək.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, adları "Qızıl kitab"a yazılmış gənc istedadlara xüsusi təqaüdlərin verilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə 61847 (altmış bir min səkkiz yüz qırx yeddi) manat vəsait ayrılıb.
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Sərəncamda nəzərdə tutulan maliyyələşməni təmin etməlidir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре