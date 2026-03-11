Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, əvvəlcə dövlətimizin başçısı və Antonio Koşta birgə foto çəkdirdilər.

