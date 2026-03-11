https://news.day.az/azerinews/1821446.html Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, əvvəlcə dövlətimizin başçısı və Antonio Koşta birgə foto çəkdirdilər. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, əvvəlcə dövlətimizin başçısı və Antonio Koşta birgə foto çəkdirdilər.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре