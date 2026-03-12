https://news.day.az/azerinews/1821633.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini davam etdirəcək Boru kəməri ilə ixrac edilən qazın həcminə və coğrafi əhatəyə görə Azərbaycan dünyada bir nömrəli ölkədir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında deyib. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, hazırda ixracın həcmi artır və bu, belə də davam edəcək.
