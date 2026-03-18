Prezident İlham Əliyev Xocavənddə tonqal yandırdı

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev və xanımı Xocavəndin Xanoba kəndində həmin kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüblər.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, daha sonra Prezident sakinlərlə birlikdə Novruz tonqalını alovlandırıb.

 

Həmin görüntüləri təqdim edirik: