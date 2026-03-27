Şeflərin "uzaq durun" dediyi 6 şirniyyat - Sifariş vermədən əvvəl iki dəfə düşünün
Menyulardakı bir çox şirniyyat hər zaman təzə və əl işi olmaya bilər. Ekspertlərin fikrincə, bəzi klassik təamlar çox vaxt kütləvi istehsal məhsulu və ya hazır qarışıqlarla hazırlanır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, restoranlarda təqdim olunan hər şirniyyat onun həmin məkanda, gündəlik və təzə hazırlandığı mənasına gəlmir. Hətta kiçik restoranlar belə çox vaxt heyətdə peşəkar şirniyyatçı saxlamadığı üçün bu məhsulları kənardan, dondurulmuş halda təmin edir. Xüsusilə vitrində qüsursuz və bərabər dilimlənmiş tortlar həmin məhsulun fabrik istehsalı olduğunun əsas göstəricisidir.
Peşəkarların məsləhət görmədiyi 6 riskli şirniyyat:
Çizkeyk: Klassik çizkeyklər çox vaxt kütləvi istehsal məhsulu olur. Əgər şirniyyat servis edilməzdən əvvəl dondurucudan çıxarılıb donu açılırsa, bu onun hazır gəldiyini göstərir.
Krem-bryule: Bir çox məkanda bu təam yumurta və süd əvəzinə toz qarışıqlarla hazırlanır. Süni vanil istifadəsi və qatılıq problemləri bu şirniyyatı "riskli" siyahısına salır.
Braun: Şeflərin fikrincə, braun və bəzi piroqlar adətən hazır paket qarışıqlarla düzəldilir. Evdə belə asanlıqla hazırlana bilən bu məhsul əvəzinə daha orijinal seçimlərə yönəlmək tövsiyə olunur.
Lava kek: Bu şirniyyatın çox vaxt aşağı keyfiyyətli şokolad və süni aromalarla hazırlandığı bildirilir. Kütləvi istehsal olub yüksək qiymətə təqdim edilməsi də tənqid olunan məqamlar arasındadır.
Piroq növləri: Restoranlarda kənardan alınan məhsullar arasında piroqlar ilk sıralardadır. Mövsümü qeyd olunmadan təqdim edilən meyvəli piroqlar adətən dondurulmuş olur və həddindən artıq şəkər ehtiva edir.
Həddindən artıq bəzədilmiş şirniyyatlar: Təqdimat vacib ipucudur. Standart krem texnikaları ticari istehsalı, həddindən artıq sous və şəkərləmə isə dad balansının pozulduğunu göstərə bilər.
Yaxşı şirniyyatı necə tanımalı?
Ekspertlərə görə, keyfiyyətli şirniyyatı anlamağın yolu onun mövsümi olub-olmamasına, menyudakı izahına və təqdimatındakı özgünlüyə diqqət yetirməkdir.
