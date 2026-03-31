Smartfonun batareyasına zərər verən 4 məşhur mif
Smartfonun batareyasına qənaət etmək üçün verilən məşhur məsləhətlər çox vaxt köhnəlmiş miflər olur və hətta batareyaya zərər verə bilər. Məhz buna görə telefonu şarj edərkən yanlış vərdişlərdən vaxtında imtina etmək vacibdir.
bu 4 mifi təqdim edir:
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, müasir cihazlar litium-ion və ya litium-polimer batareyalarla işləyir. Bu batareyaların şarj dövrləri məhduddur, lakin eyni zamanda effektiv qoruma və optimallaşdırma sistemlərinə malikdir. Buna görə bəzi vərdişlər batareyanın ömrünü uzatsa da, bəzilərindən imtina etmək lazımdır.
Birinci mif: telefonu tam boşaltmaq lazımdır
Telefonu şarj etməzdən əvvəl onu "sıfıra qədər" boşaltmaq məsləhəti əslində batareyaya zərər verə bilər. Bu, batareyanı daha çox yükləyir. Ən optimal variant şarj səviyyəsi təxminən 20-30%-ə düşəndə telefonu şarj etməkdir. Zərurət olduqda enerji qənaəti rejimindən istifadə etmək tövsiyə olunur. Bu rejim fon proseslərini məhdudlaşdırır və cihazın daha uzun işləməsinə kömək edir.
İkinci mif: sürətli şarj batareyaya zərərlidir
İstehsalçılar bu texnologiyanı təhlükəsizlik nəzərə alınaraq tətbiq edirlər. Müasir smartfonlar qızmanın qarşısını alan soyutma sistemləri ilə təchiz olunub. Telefonu daha güclü adapterə qoşsanız belə, cihaz öz şarj limitlərini aşmayacaq. Buna görə batareya üçün risk yaranmır.
Üçüncü mif: tətbiqləri məcburi bağlamaq enerjiyə qənaət edir
Çoxlu açıq tətbiqlər cihazın sürətinə təsir edə bilər, lakin müasir əməliyyat sistemləri fon proseslərini effektiv idarə edir. Tətbiqləri tez-tez bağlayıb yenidən açmaq əksinə daha çox enerji sərf edir. Əsas diqqət fon yeniləmələrinin idarə olunmasına verilməlidir, çünki onlar batareyanı daha çox tükəndirir.
Dördüncü mif: telefonu gecə boyu şarjda saxlamaq olmaz
Müasir smartfonlar 100%-ə çatdıqdan sonra şarjı avtomatik dayandırır və ya prosesi yavaşladan adaptiv sistemlərdən istifadə edir. Buna görə gecə boyu şarjda saxlamaq batareya üçün təhlükə yaratmır və gün ərzində tez-tez şarj etmə ehtiyacını azaldır.
Smartfonu düzgün şarj etmək üçün faydalı vərdişlər
Mütəxəssislər bildirir ki, batareyanın ömrünü qorumaq üçün digər amillər daha önəmlidir: ekran parlaqlığını orta səviyyədə saxlamaq, daim aktiv ekran və ya səsli köməkçi kimi funksiyaları söndürmək, proqram təminatını vaxtında yeniləmək və lazımsız bildirişləri məhdudlaşdırmaq. Bu qaydalara əməl etmək həm batareyanın bir şarjla işləmə müddətini, həm də ümumi istifadə ömrünü əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
