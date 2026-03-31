Birinci-vitse prezident Mehriban Əliyeva 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı rəsmi "Instagram" hesabında paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Soyqırımı qurbanlarının nurlu xatirsəni ehtiramla yad edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре