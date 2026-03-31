İsveçdən Azərbaycana qoyulan investisiyaların həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artıb
2025-ci ildə İsveçin Azərbaycana birbaşa investisiyalarının həcmi 33,085 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az-ın Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən verdiyi məlumata görə, bu göstərici 2024-cü illə müqayisədə 29,223 milyon dollar, yəni 8,6 dəfə artıb.
Məlumatlara görə, hesabat ilində İsveçdən Azərbaycana yatırılan investisiyaların ümumi birbaşa xarici investisiyalardakı payı 0,5% təşkil edib.
2024-cü ildə İsveçdən Azərbaycana olan ümumi birbaşa investisiyalar 3,862 milyon dollar təşkil edib.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatına yönəldilmiş birbaşa xarici investisiyaların həcmi 6,595 milyard ABŞ dollarını ötüb. Bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 450,9 milyon dollar, yəni 6,4% azdır.
Eyni zamanda, hesabat dövründə Azərbaycandan xarici iqtisadiyyatlara yönəldilmiş birbaşa xarici investisiyaların həcmi 2,528 milyard ABŞ dolları olub ki, bu da 2024-cü ilin göstəricisindən 765,4 milyon dollar, yəni 43,4% çoxdur.
