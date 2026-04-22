Bu adların uşaqlara qoyulması QADAĞAN EDİLİR
Uşaqlara "şah", "bəy" və "xan" adlarının qoyulması qadağan edilir.
Day.Az Xəzər Tv-yə istinadən xəbər verir ki, Terminologiya Komissiyası yanında Şəxs Adları Komissiyasının qərarına əsasən, bu sözlər artıq müstəqil ad kimi deyil, yalnız digər adlara bitişik şəkildə qəbul ediləcək.
Buna səbəb həmin sözlərin keçmişdə bəzi şəxslərin daşıdığı titul ifadə etməsidir. Paytaxt sakinləri də bu adların ayrı formada uşaqlara verilməsini müsbət qarşılamırlar.
Nəsimi Ələsgərli
