Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda baş verən atışma ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "X" sosial şəbəkə hesabında Vaşinqtonda baş verən atışma ilə bağlı paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Vaşinqtonda Ağ Ev müxbirləri assosiasiyasının şam yeməyində baş verən atışma məni dərindən sarsıtdı. Bu cür zorakılıq aktları qəbuledilməzdir və qəti şəkildə pislənməlidir.

Donald Trampın, Birinci xanımın və bütün iştirakçıların təhlükəsiz olduqlarına şadam. Onlara gələcəkdə də təhlükəsizlik və rifah arzulayıram."