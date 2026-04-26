Cəlilabadda buraxılış imtahanından çıxan şagirdlər qəzaya düşüb

APA-nın verdiyi xəbərə görə, Cəlilabad rayonun Zopun kəndində iki nəqliyyat vasitəsi toqquşub.

Belə ki, 9-cu siniflərin buraxılış imtahanlarından qayıdan şagirdləri kəndə aparan avtomobil digər kənd sakininin idarə etdiyi avtomobillə toqquşub.

Qəza nəticəsində xəsarət alanlar var.

Yaralılar Cəlilabad rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.