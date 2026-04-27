Bu meyvədən bir dəfə dişləyən bibər də yesə bal dadı alır
Limonu şəkər qədər şirin, sirkəni isə bal dadında hiss etmək artıq xəyal deyil. Təbiətdə bunu edə bilən, Qərbi Afrika mənşəli kiçik bir qırmızı meyvə var: Miracle Berry (Möcüzə meyvə). Heç bir kimyəvi yan təsiri olmayan bu təbii meyvə, dad alma duyğunuzu müvəqqəti olaraq dəyişdirərək sizi heyrətləndirəcək.
Milli.Az dad reseptorları ilə "oynayan" bu meyvənin gizli sirlərini təqdim edir:
Möcüzə meyvə özlüyündə çox güclü bir dada malik deyil; yüngül şirin və qaragiləni xatırladan bir dadı var. Lakin onun əsl gücü tərkibindəki "mirakulin" adlı zülaldadır.
Mirakulin zülalı dilin səthini örtür və dad alma reseptorlarına bağlanır.
Ağzınızdakı pH səviyyəsi düşdükdə (yəni turş və ya sirkəli bir şey yedikdə), bu zülal reseptorların strukturunu anlıq olaraq dəyişir.
Beyniniz turş siqnalları "inanılmaz dərəcədə şirin" olaraq qəbul edir. Nəticədə limonu paxlavadan daha şirin bir meyvə kimi yeyə bilərsiniz.
Meyvəni çeynəyib dilinizə yaydıqdan sonra təsiri adətən 30 dəqiqə ilə 1 saat arasında davam edir. İsti içkilər (çay, kofe) zülalın strukturunu pozduğu üçün bu təsiri daha tez bitirə bilər.
Bu meyvə sadəcə əyləncə deyil, həm də tibbi baxımdan əhəmiyyətlidir:
Diabet xəstələri: Şəkər qəbul etmədən şirin ehtiyacını qarşılamaq üçün təbii alternativdir.
Kimyaterapiya alanlar: Müalicə zamanı ağızda yaranan metal dadını yox edərək iştahı bərpa edir.
Pəhriz saxlayanlar: Kalorisiz bir "limonad" içmək üçün bir meyvəni yeyib suya limon sıxmaq kifayətdir.
Möcüzə meyvənin məlum bir yan təsiri olmasa da, bir məqama diqqət etməlisiniz: Meyvə dilinizi aldatsa da, mədənizi aldada bilməz. Meyvənin təsiri ilə həddindən artıq limon və ya sirkə qəbul etsəniz, mədənizdəki turşuluq artacağı üçün ciddi yanma hissi yaşaya bilərsiniz.
