Maliyyə Nazirliyi ilə bağlı QƏRAR
Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibinə dəyişiklik edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin kollegiya üzvləri aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilib:
Kollegiyanın sədri
Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri
Kollegiyanın üzvləri:
Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin müavinləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının maliyyə naziri
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbəri
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbərinin müavinləri
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin direktoru
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyinin direktoru.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре