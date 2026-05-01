Qocalığa qədər sağlam qalmağın əsas sirri gen deyil - PSİXOLOQ
Mayo Clinic həkimlərinin fikrinə görə, uzunömürlülük və sağlam qocalmanın əsas səbəbi təkcə genetik deyil.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalar həyat tərzi seçimlərinin sağlamlığın təxminən 75%-ni müəyyən etdiyini göstərir .
Mütəxəssislər bildirir ki, insanları uzun illər aktiv saxlayan əsas amil iradə və ya sərt intizam yox, hərəkəti həyatın təbii və xoş hissəsi kimi qəbul etməkdir. Yəni idman və aktivlik "vəzifə" deyil, gündəlik həyatın bir hissəsinə çevrilməlidir.
Psixoloqların qənaətinə görə, daxili motivasiya və həyatın mənası hissi uzunmüddətli sağlamlığı daha çox qoruyur. Məcburiyyət və günah hissi ilə edilən davranışlar isə həm psixoloji, həm də fiziki rifaha mənfi təsir göstərə bilər.
