Bu gülü qoparanlar cərimələnir

Spil Dağı Milli Parkı ərazisində ildə cəmi bir dəfə açan nadir Manisa laləsi yenidən çiçəklənib. Cəmi 10 gün yaşayan bu bitki hər il minlərlə ziyarətçini cəlb edir.

Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, aprelin sonu-mayın əvvəllərində açan lalələr qısa müddət ərzində təbiətsevərlərin diqqət mərkəzinə çevrilir.

Ziyarətçilər əsasən bu nadir çiçəyi yerində görmək və fotoşəkil çəkmək üçün parka axın edir.

Rəsmi qurumlar xəbərdarlıq edir ki, qorunan laləni qoparanlara 2026-cı il üçün 699 min 245 TL (təxminən 26.894 manat) cərimə tətbiq olunur. Bu məbləğ bioloji müxtəlifliyin qorunması məqsədilə hər il artırılır.

 