Bu əşyalardan istifadə ev pişiklərində astma yarada bilər

Mütəxəssislərin sözlərinə görə, astma və xırıltı kimi hallar əsasən kimyəvi qoxular, siqaret tüstüsü və tozla təmas nəticəsində yaranır. Ən böyük risk mənbəyi isə ətir yayıcılar və güclü qoxulu məişət məhsullarıdır.
Baytarlar evdə kimyəvi maddələrin azaldılmasını, mütəmadi təmizlik aparılmasını və pişikdə öskürək müşahidə olunarsa dərhal mütəxəssisə müraciət edilməsini tövsiyə edirlər.
