https://news.day.az/azerinews/1831874.html
Diyetoloqlar zülal baxımından yumurtadan da zəngin 7 səhər yeməyi məhsulunu AÇIQLAYIB
Mütəxəssislər səhər yeməyində zülal qəbulunun gün ərzində enerji və toxluq hissini artırdığını bildirirlər. Tövsiyə edilən gündəlik norma səhər üçün 20-30 qram zülaldır.
Day.Az xəbər verir ki, yumurtadan daha çox zülal ehtiva edən məhsullar arasında badam yağı, hisə verilmiş qızılbalıq, teff sıyığı, cücərmiş tofu ilə yeməklər, cücərmiş taxıllı tost, yulaf və kəsmik yer alır.
Bu məhsullar həm də vitamin, mineral və sağlam yağlarla zəngindir.
Dietoloqlar bildirirlər ki, bu qidaların səhər menyusuna daxil edilməsi həm əzələ bərpasını dəstəkləyir, həm də uzun müddət toxluq hissi yaradır və sağlam çəkini qorumağa kömək edir.
