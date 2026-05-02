Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik İCMALI
Bu həftənin yekunlarına görə, qızılın bir troya unsiyasının (31.1034768 qram) qiyməti 196.469 manat və ya 2.4 faiz azalıb.
Day.Az-ın Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən məlumatına görə, qızılın bir troya unsiyasının orta qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 192.0456 manat və ya 2.4% azalaraq 7870.5376 manat təşkil edib.
|
Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti
|
20 aprel
|
8144.6490
|
27 aprel
|
8031.1740
|
21 aprel
|
8139.5660
|
28 aprel
|
7935.6680
|
22 aprel
|
8081.0435
|
29 aprel
|
7828.4405
|
23 aprel
|
7998.3045
|
30 aprel
|
7722.7005
|
24 aprel
|
7949.3530
|
1 may
|
7834.7050
|
Həftəlik orta qiymət
|
8062.5832
|
Həftəlik orta qiymət
|
7870.5376
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti 4.3962 manat və ya 3.4 faiz azalıb. Gümüşün bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə ötən həftə ilə müqayisədə 6.0764 manat və ya 4.6% azalaraq 125.86924 manat olub.
|
|
20 aprel
|
135.7851
|
27 aprel
|
129.9167
|
21 aprel
|
134.1445
|
28 aprel
|
126.6195
|
22 aprel
|
132.5813
|
29 aprel
|
125.5178
|
23 aprel
|
129.6060
|
30 aprel
|
121.7717
|
24 aprel
|
127.6113
|
1 may
|
125.5205
|
Həftəlik orta qiymət
|
131.94564
|
Həftəlik orta qiymət
|
125.86924
Azərbaycanda platinin bir troya unsiyasının qiyməti həftə ərzində 82.96 manat və ya 2.4 faiz azalıb. Platinin bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə ötən həftəki göstərici ilə müqayisədə 150.416 manat və ya 4.3% azalaraq 3344.7432 manat təşkil edib.
|
Platinin bir troya unsiyasının qiyməti
|
20 aprel
|
3560.3015
|
27 aprel
|
3448.1015
|
21 aprel
|
3530.4665
|
28 aprel
|
3372.9870
|
22 aprel
|
3522.4085
|
29 aprel
|
3295.8070
|
23 aprel
|
3471.6465
|
30 aprel
|
3241.6790
|
24 aprel
|
3390.9730
|
1 may
|
3365.1415
|
Həftəlik orta qiymət
|
3495.1592
|
Həftəlik orta qiymət
|
3344.7432
Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti həftə ərzində 46.9285 manat və ya 1.8 faiz artıb. Palladiumun bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə ötən həftə ilə müqayisədə 93.0512 manat və ya 3.6% azalaraq 2518.3953 manat olub.
|
Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti
|
20 aprel
|
2646.8405
|
27 aprel
|
2547.3055
|
21 aprel
|
2648.3960
|
28 aprel
|
2490.3470
|
22 aprel
|
2657.5590
|
29 aprel
|
2480.1130
|
23 aprel
|
2599.5465
|
30 aprel
|
2479.9770
|
24 aprel
|
2504.8905
|
1 may
|
2594.2340
|
Həftəlik orta qiymət
|
2611.4465
|
Həftəlik orta qiymət
|
2518.3953
