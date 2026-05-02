Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik

Bu həftənin yekunlarına görə, qızılın bir troya unsiyasının (31.1034768 qram) qiyməti 196.469 manat və ya 2.4 faiz azalıb.

Day.Az-ın Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən məlumatına görə, qızılın bir troya unsiyasının orta qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 192.0456 manat və ya 2.4% azalaraq 7870.5376 manat təşkil edib.

Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti

20 aprel

8144.6490

27 aprel

8031.1740

21 aprel

8139.5660

28 aprel

7935.6680

22 aprel

8081.0435

29 aprel

7828.4405

23 aprel

7998.3045

30 aprel

7722.7005

24 aprel

7949.3530

1 may

7834.7050

Həftəlik orta qiymət

8062.5832

Həftəlik orta qiymət

7870.5376

Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti 4.3962 manat və ya 3.4 faiz azalıb. Gümüşün bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə ötən həftə ilə müqayisədə 6.0764 manat və ya 4.6% azalaraq 125.86924 manat olub.

 

Gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti

20 aprel

135.7851

27 aprel

129.9167

21 aprel

134.1445

28 aprel

126.6195

22 aprel

132.5813

29 aprel

125.5178

23 aprel

129.6060

30 aprel

121.7717

24 aprel

127.6113

1 may

125.5205

Həftəlik orta qiymət

131.94564

Həftəlik orta qiymət

125.86924

Azərbaycanda platinin bir troya unsiyasının qiyməti həftə ərzində 82.96 manat və ya 2.4 faiz azalıb. Platinin bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə ötən həftəki göstərici ilə müqayisədə 150.416 manat və ya 4.3% azalaraq 3344.7432 manat təşkil edib.

Platinin bir troya unsiyasının qiyməti

20 aprel

3560.3015

27 aprel

3448.1015

21 aprel

3530.4665

28 aprel

3372.9870

22 aprel

3522.4085

29 aprel

3295.8070

23 aprel

3471.6465

30 aprel

3241.6790

24 aprel

3390.9730

1 may

3365.1415

Həftəlik orta qiymət

3495.1592

Həftəlik orta qiymət

3344.7432

Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti həftə ərzində 46.9285 manat və ya 1.8 faiz artıb. Palladiumun bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə ötən həftə ilə müqayisədə 93.0512 manat və ya 3.6% azalaraq 2518.3953 manat olub.

Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti

20 aprel

2646.8405

27 aprel

2547.3055

21 aprel

2648.3960

28 aprel

2490.3470

22 aprel

2657.5590

29 aprel

2480.1130

23 aprel

2599.5465

30 aprel

2479.9770

24 aprel

2504.8905

1 may

2594.2340

Həftəlik orta qiymət

2611.4465

Həftəlik orta qiymət

2518.3953
 