https://news.day.az/azerinews/1832362.html Azərbaycanda zəlzələ OLDU Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 08:45-də qeydə alınan yeraltı təkanın maqnitudası 3,7 olub. Zəlzələnin ocağı 19 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Azərbaycanda zəlzələ OLDU
Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 08:45-də qeydə alınan yeraltı təkanın maqnitudası 3,7 olub.
Zəlzələnin ocağı 19 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре