Azərbaycanda zəlzələ OLDU

Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 08:45-də qeydə alınan yeraltı təkanın maqnitudası 3,7 olub.

Zəlzələnin ocağı 19 kilometr dərinlikdə yerləşib.