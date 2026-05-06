Bitkoinin qiyməti 82.000 min dolları keçib

Bitkoinin dəyəri ticarət zamanı 2026-cı il 31 yanvardan sonra ilk dəfə 82 000 ABŞ dollarını ötüb.

Bu barədə Day.Az Binance platformasının məlumatlarına istinadən xəbər verir.

Bakı vaxtı ilə saat 14:09-a olan məlumata görə, bitkoin 1.68% bahalaşaraq 82 018 dollar səviyyəsində olub.

Saat 15:30-a olan göstəricilərə əsasən isə bitkoin artım tempini sürətləndirərək 2.14% yüksəlib və 82 850 dollara çatıb.