Nazirlər Kabinetinin 17 sentyabr 2009-cu il tarixli 141 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları"na əsasən, sərnişinlər ictimai nəqliyyatda ev heyvanlarını (pişik, it və s.) yalnız xüsusi konteynerdə (daşıma çantasında) və ya qəfəsdə daşıya bilərlər.
Bu tələb həm heyvanın təhlükəsizliyini təmin etmək, həm də digər sərnişinlərin rahatlığını qorumaq məqsədi daşıyır. Qaydalara görə, heyvanın yerləşdirildiyi daşıyıcı gigiyenik normalara cavab verməli, qapalı olmalı və daşınma zamanı açılmayacaq şəkildə təmin edilməlidir.
Eyni zamanda, heyvanın daşıyıcısı ictimai nəqliyyatda digər sərnişinlərə mane olmamalı, əlavə narahatlıq yaratmamalı və ümumi təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməlidir. Xüsusilə sıxlıq olan saatlarda bu qaydalara əməl olunması daha da vacib hesab olunur. Sərnişin həm öz heyvanına nəzarət etməli, həm də ətrafdakı insanların təhlükəsizliyini nəzərə almalıdır. Bəzi hallarda sürücülər və ya nəzarətçilər qaydalara əməl edilmədikdə heyvanın nəqliyyat vasitəsinə buraxılmasına icazə verməyə bilər.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 290.1.2-ci maddəsinə əsasən, ev heyvanlarının nəqliyyat vasitələri ilə aparılması şərtlərinin pozulmasına görə (məsələn, sərbəst şəkildə, qəfəs və ya konteyner olmadan daşınması) 200 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Bu cərimə qaydaların pozulmasının qarşısını almaq və ictimai nəqliyyatda nizam-intizamı qorumaq məqsədi daşıyır. Buna görə də, ev heyvanı ilə səyahət edən şəxslərə əvvəlcədən qaydalarla tanış olmaq və bütün tələblərə əməl etmək tövsiyə olunur.