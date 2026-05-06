Leypsiqdə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunda Azərbaycanın prioritetləri açıqlanıb - FOTO
Almaniyanın Leypsiq şəhərində keçirilən Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunda Azərbaycanın prioritetləri açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" hesabında paylaşım edib.
"Almaniyanın Leypsiq şəhərində Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun Azərbaycanın prezidentliyi ilə keçirilən sammiti çərçivəsində açılış mətbuat konfransı və açılış plenar iclasında iştirak etdik.
Ölkəmizin prezidentliyi dövründə müəyyən edilən prioritet istiqamətlər üzrə görülən işlər barədə məlumat verdik.
Bildirdik ki, əsas diqqət nəqliyyat sistemlərinin dayanıqlığının gücləndirilməsinə yönəlib. Bu çərçivədə əlaqəlilik, rəqəmsallaşma və investisiya mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl işlər görülüb, inklüzivlik və institusional davamlılıq prinsipləri ön planda saxlanılıb", - paylaşımda qeyd edilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре