“Bitcoin”in dəyəri 80 min dolları ötüb - CƏDVƏL
Kriptovalyuta bazarında son qiymətlər məlum olub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ən dəyərli kriptovalyuta hesab edilən "Bitcoin"in qiyməti son 1 həftədə 1.06% artaraq 80 930 dollar təşkil edib.
"Ethereum"un dəyəri isə son 1 həftədə 1.81% azalaraq 2 339 dollar olub.
Kriptovalyutaların son 1 həftəyə nəzərən qiymət dəyişimi:
|
Adı
|
Dəyəri (min ABŞ dolları)
|
Son 1 həftədə dəyişimi
|
Bitcoin
|
80.930
|
+1.06%
|
Ethereum
|
2.339
|
-1.81%
|
Tether USDt
|
0.9997
|
-0.02%
|
XRP
|
1.4578
|
+2.91%
|
BNB
|
653.60
|
+3.30%
|
USDC
|
1.0000
|
-0.02%
|
Solana
|
95.896
|
+12.12%
|
TRON
|
0.349894
|
+3.42%
|
Dogecoin
|
0.109808
|
-2.66%
|
Hyperliquid
|
42.1237
|
+0.05%
|
Cardano
|
0.2790
|
+10.13%
|
