“Bitcoin”in dəyəri 80 min dolları ötüb

Kriptovalyuta bazarında son qiymətlər məlum olub.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ən dəyərli kriptovalyuta hesab edilən "Bitcoin"in qiyməti son 1 həftədə 1.06% artaraq 80 930 dollar təşkil edib.

"Ethereum"un dəyəri isə son 1 həftədə 1.81% azalaraq 2 339 dollar olub.

Kriptovalyutaların son 1 həftəyə nəzərən qiymət dəyişimi:

Adı

Dəyəri (min ABŞ dolları)

Son 1 həftədə dəyişimi

Bitcoin

80.930

+1.06%

Ethereum

2.339

-1.81%

Tether USDt

0.9997

-0.02%

XRP

1.4578

+2.91%

BNB

653.60

+3.30%

USDC

1.0000

-0.02%

Solana

95.896

+12.12%

TRON

0.349894

+3.42%

Dogecoin

0.109808

-2.66%

Hyperliquid

42.1237

+0.05%

Cardano

0.2790

+10.13%

