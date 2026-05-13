Yüksək təzyiq üçün ən faydalı 4 içki açıqlanıb
Dietoloqların fikrincə, nar şirəsi, yaşıl çay, hibiskus çayı və çuğundur şirəsi yüksək təzyiqi azaltmağa kömək edən ən faydalı içkilər sırasındadır.
Day.Az xəbər verir ki, bu içkilər damarları genişləndirən və qan dövranını yaxşılaşdıran maddələrlə zəngindir.
Mütəxəssislər xüsusilə antioksidantlar, kalium və təbii nitratların ürək sağlamlığına müsbət təsir etdiyini bildirirlər. Şəkərsiz istifadə olunan yaşıl çay və hibiskus çayı da təzyiqin tənzimlənməsinə dəstək ola bilər.
Həkimlər bununla yanaşı duzun azaldılması, sağlam qidalanma, fiziki aktivlik və stressin idarə olunmasının da yüksək təzyiqə qarşı vacib olduğunu vurğulayırlar.
