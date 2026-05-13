Bu günə olan valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 13 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Day.Az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.

Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9949 manat, 1 türk lirəsi 0,0374 manat, 100 rus rublu isə 2,3027 manat olub.

USD 1,7
EUR 1,9949
AUD 1,23
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1137
CZK 0,082
CNY 0,2503
DKK 0,267
GEL 0,6351
HKD 0,2172
INR 0,0178
GBP 2,3007
SEK 0,1829
CHF 2,178
ILS 0,5841
CAD 1,2413
KWD 5,5179
KZT 0,3656
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5577
MDL 0,0991
NOK 0,1851
UZS 0,014
PKR 0,6084
PLN 0,469
RON 0,3836
RUB 2,3027
RSD 0,017
SGD 1,3363
SAR 0,4531
xdr 2,3352
TRY 0,0374
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0778
NZD 1,0097