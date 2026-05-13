Dərnəgüldən bölgələrə qatarla getmək mümkün olacaq Dərnəgül dayanacağından qatarla birbaşa rayonlara getmək mümkün olacaq. Bu barədə Day.Az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib. Məlumata görə, iyunun 6-dan bu stansiyada Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Ağstafa-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları ilə hərəkət edən qatarlar dayanacaq.
Qeyd edək ki, Abşeron dairəvi marşrutu üzrə Dərnəgül dayanacağı aprelin 8-də istifadəyə verilib. İlkin mərhələdə dayanacaqda illik 200 min sərnişinə xidmət göstərilməsi, 2030-cu ilədək isə bu göstəricinin 500 minə çatdırılması proqnozlaşdırılır.
