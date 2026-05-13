Azərbaycanın Bolqarıstanda yeni təyin olunmuş səfiri etimadnaməsini bu ölkənin Prezidentinə təqdim edib - FOTO
Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri Elmar Məmmədov etimadnaməsini bu ölkənin Prezidenti İliana Yotovaya təqdim edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, etimadnamənin təqdimetmə mərasimində səfir Elmar Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və ən xoş arzularını Bolqarıstan Prezidentinə çatdırıb.
Səfir Bolqarıstanda diplomatik fəaliyyətə başlamasından şərəf duyduğunu qeyd edib və iki ölkə arasında dostluq münasibətlərini, strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirməyə sadiq olduğunu bildirib.
Etimadnamələrin təqdim edilməsindən sonra keçirilən görüşdə Prezident İliana Yotova iki ölkə arasında əməkdaşlığın uğurlu inkişafını yüksək qiymətləndirib.
Tərəflər 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilə Bolqarıstan Respublikası arasında qurulan strateji tərəfdaşlığı bir daha təsdiqləyib və ikitərəfli gündəliyin müxtəlif sahələrində əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
