https://news.day.az/azerinews/1834292.html Dövlət Miqrasiya Xidməti WUF13 ilə əlaqədar Azərbaycana gələnlərə müraciət edib Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) WUF13 ilə əlaqədar ölkəyə səfər edən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayanlara müraciət edib Bu barədə DMX-dən Day.Az-a məlumat verilib.
Dövlət Miqrasiya Xidməti WUF13 ilə əlaqədar Azərbaycana gələnlərə müraciət edib
Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) WUF13 ilə əlaqədar ölkəyə səfər edən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayanlara müraciət edib
Bu barədə DMX-dən Day.Az-a məlumat verilib.
Bildirilib ki, WUF13 vizası ilə və ya vizasız qaydada BMT-nin Məskunlaşma Proqramının qeydiyyatından keçərək ölkəyə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 30 gün müddətinə Azərbaycan Respublikasında olduğu yer üzrə qeydiyyatdan keçmək tələbindən azaddırlar.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре