Bakıda dayanıqlı şəhər inkişafı üzrə beynəlxalq konfrans keçirilir - FOTO
Bakıda "Dayanıqlı və davamlı şəhər inkişafı üçün insan kapitalının formalaşdırılması" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, konfrans "Bakı Şəhərsalma Həftəsi" çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən birgə təşkil olunub.
Panel sessiyaları zamanı iştirakçılar dayanıqlı şəhər gələcəyi üçün təhsil, tədqiqat və potensialın gücləndirilməsi, inklüziv və dayanıqlı şəhərlər, şəhər inkişafına yeni yanaşmalar məsələlərini müzakirə edəcəklər.
