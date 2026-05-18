Həyətində qoyun saxlanılan bağça ilə bağlı BŞTİ-dən AÇIQLAMA
Bakının Nəsimi rayonunda fəaliyyət göstərən "Ulduzlara doğru" uşaq bağçası ilə bağlı maraqlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərə əsasən, 4-cü mikrorayon ərazisində, Mir Cəlal küçəsi 24 ünvanında yerləşən bağçanın həyətində qoyun, çəpiş və toyuq saxlanılır.
İddialara əsasən, havaların isinməsi ilə birlikdə həmin ərazidən yayılan xoşagəlməz qoxu yaxınlıqda yaşayan sakinlərin narazılığına səbəb olub. Yerli sakinlər xüsusilə həyətdə heyvan saxlanılmasının sanitar vəziyyətə mənfi təsir etdiyini bildirirlər.
Məsələ ilə bağlı bağça rəhbərliyi bildirdi ki, həyətdə saxlanılan heyvanlar uşaqların psixoloji inkişafına dəstək məqsədi daşıyır:
"Balaca heyvanlar alınır bir müddət saxlanıldıqdan sonra aidiyyatı üzrə təhvil verilir".
Mövzu ilə bağlı Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən qeyd edildi ki, bağça özəl müəssə olduğundan onlara müdaxilə etmək səlahiyyətləri yoxdur.
