Valyuta dəyişdirmək istəyənlərə

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

Day.Az xəbər verir ki, avronun 0,13 % artaraq 1,9782 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,41 % artaraq 2,3386 manat təşkil edib.