Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Mayın 28-də Azərbaycanın bəzi yollarında görünüş çətinləşəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, bəzi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

 