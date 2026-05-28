https://news.day.az/azerinews/1837819.html Sürücülər üçün VACİB XƏBƏR Ölkənin avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Belə ki, bu gün bəzi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
