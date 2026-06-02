Cahangir Mehdiyev Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına keçirilən seçkiləri qanunsuz adlandırıb
Tanınmış Azərbaycan kinorejissoru, aktyor, ssenarist, Əməkdar incəsənət xadimi və Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının idarə heyətinin üzvü Cahangir Mehdiyev Trend-ə verdiyi müsahibədə təşkilat daxilində keçirilən seçkiləri sərt tənqid edərək, onları qanunsuz və qeyri-şəffaf adlandırıb.
Xatırladaq ki, 26 may tarixində keçirilən səsvermədən sonra əvvəllər İcraçı Katib vəzifəsini tutan Əli İsa Cabbarov Birliyin yeni sədri seçilib. Seçki nəticələrinin əlavə araşdırma və təsdiq üçün Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsi planlaşdırılır.
Day.Az xəbər verir ki, C. Mehdiyevin sözlərinə görə, seçki proseduru pozulub və prosesin özü müəyyən edilmiş standartlara uyğun olmayıb. O qeyd edib ki, səsvermə qaydalara lazımi şəkildə riayət edilmədən və əslində idarəetmə orqanlarının əhəmiyyətli bir hissəsinin iştirakı olmadan baş tutub.
"Mən hesab edirəm ki, seçkilər qanunsuz keçirilib. İdarə heyətinin iclasında və ya katiblikdə heç bir real səsvermə olmayıb; qərarlar müstəqil şəkildə qəbul edilib", - deyə o bildirib.
C. Mehdiyev qurultayın özündə iştirak etmədiyini, lakin ilkin idarə heyətinin iclasında iştirak etdiyini və onun sözlərinə görə, artıq həmin vaxtda namizədlər və səsvermə proseduru ilə bağlı fikir ayrılıqlarının artıq yarandığını vurğulayıb. O, əlavə edib ki, mövqeyini bildirib və hətta vəziyyət dəyişməyəcəyi təqdirdə idarə heyətindən istefa verə biləcəyini də açıqlayıb. Onun fikrincə, SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı, "Şöhrət", "Şərəf", "İstiqlal" dövlət ordenləri sahibi, Xalq Artisti Şəfiqə Məmmədovanın namizədliyi sədr vəzifəsinə ən layiqli namizəddir.
Rejissor ayrıca qeyd etdi ki, təşkilatda peşəkarlar və təcrübəli insanlar işləməlidir və yaşlı nəslin qərar qəbuletmədəki rolunun vacibliyini vurğulayıb.
Nizami Gəncəvinin poetik ənənəsinə toxunaraq qeyd edib ki, yaradıcı strukturların idarə olunması zamanı ağsaqqalların təcrübəsi nəzərə alınmalıdır.
C. Mehdiyev kvorum məsələsinə xüsusi diqqət yetirərək bildirib ki, İttifaqın təxminən 500 üzvündən yalnız 150-160 nəfəri səsvermədə iştirak edib ki, bu da onun fikrincə, nəticələrin legitimliyini şübhə altına alır.
"Məncə, bu, qaydalara ziddir. Bu tip seçkilər düzgün hesab edilə bilməz", - deyə o vurğulayıb.
O, həmçinin prosesin təşkilini tənqid edərək, yerin uyğunsuzluğuna və şəffaf prosedurların olmamasına işarə etdi.
Misal olaraq, o, qeyd edib ki, bu cür tədbirlər təsadüfi seçilmiş yerlərdə deyil, bütün qaydalara uyğun olaraq xüsusi hazırlanmış zallarda keçirilməlidir.
Sonda Cahangir Mehdiyev bildirib ki, o, bütün İttifaq üzvlərinin iştirakı ilə və əvvəlcədən razılaşdırılmış prosedurlara uyğun olaraq ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsinin vacib olduğunu hesab edir.
