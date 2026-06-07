Az miqdarda spirtli içki bağırsaq xərçəngi riskini ARTIRIR
Rusiyada mütəxəssislər həssas mədə-bağırsaq traktına malik insanlara xəbərdarlıq ediblər.
Day.Az-ın məlumatına görə, hətta az miqdarda spirtli içki qəbul etmək də sağlamlığa zərərli ola bilər.
Gastroenteroloq spirtli içkilərin qaraciyər, mədə, qida borusu və bağırsaq xərçəngi riskini artıran faktor olduğunu vurğulayıb.
Həkim bildirib ki, alkoqol bağırsaq mikroflorasına mənfi təsir göstərir, hərəkətliliyi artırır və beyin-bağırsaq oxu pozğunluğu olan insanlarda qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, funksional dispepsiya, ürəkbulanma, şişkinlik, ağrı və maye nəcis kimi simptomları ağırlaşdıra bilər.
O, zərərin miqdar və qəbul tezliyindən asılı olduğunu qeyd edib. Həddindən artıq nadir hallarda ciddi nəticələrə səbəb olmasa da, müntəzəm spirtli içki qəbulu mədə-bağırsaq traktına sistemli zərər verərək sağlamlıq problemlərinə yol aça bilər.
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