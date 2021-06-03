В Баку стартовал детский музыкальный фестиваль "Симург"

Заряд энергии, яркие эмоции и незабываемые впечатления подарил участникам и гостям стартовавший в Баку детский музыкальный фестиваль "Симург", сообщает Day.Az со ссылкой на​Trend Life.

Первая концертная программа в рамках фестиваля состоялась на открытой площадке, рядом с галереей Art Tower в Ичери Шехер.

До начала концерта автор и руководитель фестиваля, азербайджанская пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Тагизаде в беседе с Trend Life рассказала о проведении фестиваля и его задачах на 2021 год.

"Первый фестиваль "Симург" был организован в 2019 году, он прошел достаточно удачно. Его мы провели совместно с Центральной музыкальной школой при Московской консерватории имени П. И. Чайковского, с участием известных педагогов, среди которых Мира Марченко, Александр Гиндин, Даниил Саямов, Татьяна Титова, Фарид Адыгезалзаде, работающий в Турции, а также народные артисты Азербайджана Егяна Ахудова и Мурад Гусейнов. В прошлом году нам пришлось отложить проект, так как мы не приемлем онлайн-формат фестиваля.

В текущем же году решили расширить условия фестиваля: он будет более ярким, красочным, разнообразным. Так, помимо фортепиано у нас прибавляются и другие музыкальные инструменты - струнные, духовые, даже вокал. Отбор участников планируем проводить и в регионах Азербайджана - в Гяндже, Сумгайыте, Габале", - отметила Тагизаде.

По словам автора и руководителя фестиваля, "Симург" - это не только концерты, но и образовательные проекты.

"В рамках фестиваля в начале или в конце предыдущего учебного года путем кастинга мы выбираем самых талантливых детей. Затем совместно с педагогами подбираем им программу, которую они учат и готовят для выступления. В течение года, примерно раз в месяц, приезжают педагоги из заграницы. Так, в 2021 году мы планируем сотрудничество с мастерами из Грузии и Турции", - сказала она.

Саида Тагизаде добавила, что в текущем году в рамках фестиваля будут организованы художественные выставки детского рисунка.

"Хотим выявлять все грани способностей юных талантов. Поэтому решили добавить красок в фестиваль - я уверена, что все музыкально одаренные дети еще и неплохо рисуют. Поэтому совместно с руководителем НПО Arts Council Azerbaijan Дадашем Мамедовым будем отбирать интересные художественные работы и экспонировать их на концертах фестиваля", - подчеркнула она.

В первой концертной программе фестиваля "Симург" приняли участие воспитанники 11-летней школы искусств №6 имени Фикрета Амирова, детской музыкальной школы №22 имени Ниязи, 11-летней музыкальной школы №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

В программе прозвучали сочинения: "Арзу" Ниязи, "Испанский танец" Мануэля де Фалья, вальс из балета "Семь красавиц" Гара Гараева, "Полька" Дмитрия Шостаковича и другие композиции.

Юные музыканты немного волновались, ведь для ребят концерт стал первым публичным выступлением после большого перерыва. Справившись с волнением, участники фестиваля продемонстрировали свои музыкальные способности. Каждый из них не скрывал своей радости от предоставленной возможности выступить на открытии фестиваля.

13-летняя скрипачка Рамиза Мамедли отмечает, что планирует связать свою жизнь с музыкой, и сейчас главная ее мечта - поступить в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли.

"Около восьми лет играю на скрипке, и у меня неплохие достижения - я лауреат различных конкурсов. Практически все члены моей семьи занимаются музыкой, поэтому естественно, что я с детства впитала любовь к музыкальному искусству", - сказала она.

"На самом деле в детстве я играл в шахматы, но потом у меня возникло огромное желание заниматься музыкой. Так в шесть лет я начал обучаться и вокалу, и игре на саксофоне. За период карантина принял участие во многих онлайн концертах и фестивалях, но признаюсь, выступать вживую намного приятнее, здесь ты слышишь аплодисменты, чувствуешь реакцию публики, что очень вдохновляет", - сказал участник фестиваля, ученик школы №21 имени Л. и М. Ростроповичей Эльвин Салманов.

Исполнительница на скрипке 11-летняя Айсу Мамедли подчеркивает, что очень любит слушать сочинения известного азербайджанского композитора Арифа Меликова.

"Очень люблю творчество Арифа Меликова, а вообще слушаю музыку разных композиторов - и классических, и современных. Кстати, в начале моего обучения родители меня отдали на занятия по фортепиано, но скрипка меня всегда увлекала больше. Родители это поняли и поменяли мне музыкальное отделение", - добавила Мамедли.

Отметим, что фестиваль "Симург" проводится при поддержке Министерства образования, Министерства культуры Азербайджана, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Baku Media Center, НПО Arts Council Azerbaijan, Pasha Holding и Aqua Vita.

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