В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прозвучала азербайджанская музыка

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже торжественно отметили праздник Новруз, организованный совместно постоянными представительствами Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Ирака, Индии, Узбекистана, Пакистана, Турции, Туркменистана, сообщили Day.Az в Ассоциации диалога Франция-Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

В рамках мероприятия деятели культуры стран-организаторов представили образцы национальной музыки и танцев, литературного творчества. Также на мероприятии были представлены образцы национальной кухни.

Проживающие в Париже азербайджанцы Саддам Новрузбеков (кларнет) и Несет Кутас (нагара) исполнили азербайджанские народные песни "Sarı gəlin", "Novruz gəlir, yaz gəlir", "Maralı" и "Qazaxı".

В качестве главы оргкомитета праздничного мероприятия выступил постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов, который рассказал о празднике Новруз и его духовном значении. Затем заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй поздравил участников мероприятия от имени генерального директора организации Одри Азуле. Было отмечено, что праздник Новруз, который включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, отражает такие общечеловеческие ценности, как мир, солидарность, является примером национальной идентичности, передаваемой из поколения в поколение.

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