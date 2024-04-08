Народный писатель Чингиз Абдуллаев в кругу друзей отметит 65-летний юбилей

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 20 апреля в 20:00 пройдет творческий вечер народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева, сообщили Day.Az организаторы мероприятия.

На вечере народный писатель Чингиз Абдуллаев в кругу друзей отметит свой 65-летний юбилей и 40-летие творческой деятельности.

Чингиз Абдуллаев - народный писатель Азербайджана, президент ПЕН-клуба, первый секретарь Союза писателей, доктор юридических наук, профессор, лауреат многих международных премий и наград, кавалер ордена "Шохрат", почетный доктор шести университетов. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала достижения азербайджанского писателя по количеству его проданных на русском языке книг. Его произведения переведены на 29 языков мира и изданы в странах СНГ, а также в США, Франции, Швеции, Турции, Болгарии, Израиле. По мотивам произведений писателя сняты фильмы и сериалы.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/chingiz-abdullayev-65/112505

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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