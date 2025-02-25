Работы азербайджанской художницы попали в крупные международные издания

Работы заслуженной художницы Азербайджана Мехрибан Эфенди были опубликованы в мировых изданиях. Журнал моды и искусства Artego и журнал искусства и искусственного интеллекта Marika опубликовали работы азербайджанской художницы в своих февральских номерах. Как сказала Day.Az сама Мехрибан Эфенди, от указанных изданий также поступили предложения о продолжении сотрудничества.

Отметим, что Мехрибан Эфенди - постоянная участница крупных международных экспозиций в жанре сюрреализма. В прошлом году она приняла участие в двух международных выставках. Ее работы были выставлены на выставке Surrealism Now (Сюрреализм сегодня), проходившей в феврале во дворце Мафра в Португалии, а в сентябре - в галерее Shortgun Studios в Вашингтоне.