В Баку пройдет V Азербайджанская международная конференция пчеловодов
15 января 2019 16:24 143
В Баку 26-27 января состоится V Азербайджанская международная конференция пчеловодов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
На конференции представители науки из Германии, Турции, России, Украины и Грузии поделятся опытом с местными пчеловодами.
В мероприятии также будут участвовать представители соответствующие государственных органов, общественных объединений и бизнесмены.
На конференции будут обсуждаться вопросы по предотвращению болезней пчел, повышению урожая в пчеловодстве, поставке продукции пчеловодов на местные и зарубежные рынки.
Мероприятие пройдет в Dubai İnternational Hotel в Баку.
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