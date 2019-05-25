Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам Международного банка Азербайджана (МБА), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Агентство пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) МБА со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило данный рейтинг на уровне "B-".

Как сообщает банк, пересмотр прогноза отражает ожидания Fitch, что согласно базовому сценарию, кредитный профиль банка, вероятно, улучшится в следующие 12 месяцев. По данным агентства, долгосрочный и краткосрочный рейтинги РДЭ банка, а также рейтинг устойчивости отражают низкий уровень риска активов, устойчивые показатели ликвидности и высокую прибыльность финансового института.

По итогам 2018 года рост кредитного портфеля банка был умеренным и составил девять процентов, но, согласно ожиданиям экспертов, принятие новой финансовой стратегии, вероятно, приведет к росту кредитования в банке. В то же время существенное улучшение качества активов банка, низкие ставки фондирования, оптимизация затрат и восстановление прибыльности способствовали росту показателей капитала. Таким образом, основной капитал банка по расчетной методологии Fitch (Fitch Core Capital) составил 37 процентов. Показатели чистой процентной маржи и рентабельности собственного капитала равняются 4, 5 процента и 20 процентов соответственно.

По мнению экспертов, если МБА и дальше продолжит уменьшать уровень открытой валютной позиции, то можно ожидать дальнейшего улучшения рейтинга.

Совокупные активы Межбанка на конец прошлого года составили 7,9 миллиарда манатов, кредитный портфель - 1,9 миллиарда манатов, депозитный портфель - 4,08 миллиарда манатов, акционерный капитал - 1,16 миллиарда манатов, процентные доходы - 297 миллионов манатов, чистая прибыль - 426 миллионов манатов, резервные отчисления - убыток в 130 миллионов манатов.

Данные взяты из отчета "Business outlook in Azerbaijan", подготовленного компанией Deloitte.