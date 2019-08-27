Цистит - это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Заболеванием в основном страдают девушки и женщины, потому что причиной недуга чаще всего становится инфекция. Особенности строения женского организма позволяют болезнетворным бактериям легко проникать в мочевой пузырь, вызывая воспалительный процесс. По статистике 15% женщин в возрасте от 15 до 60 лет хотя бы раз в жизни болели циститом.

Симптомы цистита. Цистит можно распознать по первым же симптомам: боль в области мочевого пузыря, частые позывы к мочеиспусканию. Моча становится мутной, приобретает неприятный запах, а иногда в ней появляется примесь крови. К сожалению, этой болезнью чаще всего болеют летом, во время отпуска. Надо ли говорить, что помимо физического дискомфорта женщина испытывает и психологические неудобства: постоянное чувство тревоги, необходимость часто посещать туалет, дурное настроение, раздражительность. И, как следствие, усталость и раздражительность. Этого ли мы ждём от отпуска? Цистит может испортить долгожданный отдых, например, поездку на курорт.

Причины возникновения цистита летом. Для инфекции создаются благоприятные условия пониженный иммунитет организма, переохлаждение, переутомление, а также нарушения элементарных правил личной гигиены. Поэтому циститом можно легко заболеть именно во время летнего отдыха на курорте - со сменой привычного ритма жизни иммунитет ослабевает, а длительные переезды и перелёты не всегда позволяют соблюдать правила гигиены в полном объёме. Ситуацию усугубляет длительное купание, особенно в прохладной воде. Искупавшись в прохладной воде, практически все так остаются в мокром купальнике. Бактерии легко могут попасть в мочевыводящий канал, а затем в мочевой пузырь.

Профилактика цистита. Чтобы не превратить отпуск в мучение, лучше не переохлаждаться. Каждый раз после купания на пляже принимайте душ, чтобы смыть остатки соли. Нужно своевременно опорожнять мочевой пузырь, пить много жидкости, больше двигаться, чтобы предотвратить застой в органах малого таза, не допускать запоров и соблюдать гигиену. Для лечения цистита рекомендовано использовать противовоспалительные добавки на растительной основе, такие как клюква. Но если неприятной болезни не удалось избежать - лучше не затягивать с визитом к врачу. Курс лечения от цистита не долгий, но если упустить время, болезнь переходит в хроническую форму и будет возвращаться снова и снова.

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