Что будет, если есть рис каждый день?

Белый рис - вкусный и универсальный гарнир к рыбе, мясу и курице. Но диетолог предупреждает: есть его каждый день может быть опасно для здоровья. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ приводит все доводы - за и против - риса.

Почему не стоит есть рис каждый день?

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал в интервью радио Sputnik, что белый рис - не лучший продукт на каждый день. Опасность кроется в высоком содержании крахмала. В этом легко убедиться даже в домашних условиях: достаточно капнуть йодом на готовую крупу и понаблюдать за реакцией.

По словам эксперта, крахмал при расщеплении преобразуется в глюкозу и повышает уровень сахара в крови. Поджелудочная железа в ответ вырабатывает инсулин. Если уровень сахара повышается слишком резко и часто, вырабатывается толерантность к инсулину. Следующий шаг - диабет второго типа. Иными словами, если есть белый рис каждый день, риск возникновения этого серьезного заболевания существенно вырастет.

По мнению Ковалькова, здоровому человеку достаточно есть рис один раз в неделю. Другой вариант - отдавать предпочтение пропаренному рису или сорту басмати, у которых более низкий гликемический индекс. Людям с повышенным сахаром лучше отказаться от крупы вовсе.

Что может понизить гликемический индекс риса?

Крупу достаточно остудить после приготовления, чтобы в нем повысился уровень стабильного крахмала. Продукт станет менее опасным с точки зрения скачков сахара. Подробнее об этом мы писали здесь.

А чем полезен рис?

Как видите, достаточно выбирать более здоровые сорта риса или готовить его иначе, чтобы снизить риски возникновения диабета. К тому же в рисе, как бы к нему не относились поклонники диет и строгих режимов питания, есть польза. Вот какие плюсы крупы перечисляют эксперты издания Good Food: