Британия может ощутить нехватку чая

Британцы могут столкнуться с перебоями в поставках черного чая из-за напряженности в Красном море, через которое пролегают основные маршруты транспортировки этого товара в Соединенное Королевство. Об этом сообщила в понедельник газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание процитировало объявление, которое появилось в одном из супермаркетов сети Sainsbury's, второго по объему британского ретейлера. "Мы столкнулись с проблемами с поставками, которые затрагивают предложение черного чая в рамках всей страны. Мы приносим извинения за любые неудобства и надеемся, что полноценное снабжение скоро восстановится", - говорилось в предупреждении для покупателей. Позже супермаркет подтвердил, что речь идет о проблемах во всей отрасли.

The Times со ссылкой на крупных ретейлеров сообщила, что речь идет о временных перебоях, негативное влияние от них на потребителей будет минимальным. Однако газета также привела мнение экспертов по цепочкам поставок, которые не исключили роста цен на определенные продукты и их нехватку в ближайшие месяцы.

По информации британского Института экспорта и внешней торговли, около 50% британского черного чая родом из Кении и Индии, а пути его доставки преимущественно пролегают через Красное море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы в Йемене из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки судов в Красном море.

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