Корейский корн-дог: уличная еда, которую стоит попробовать
Сосиски на палочке в хрустящей панировке - любимая уличная еда корейцев. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, что это и с чем их готовят.
Корн-дог - сытный представитель корейского стритфуда. Он представляет собой сосиску на палочке в сладкой кукурузной (отсюда и название) панировке, которую жарят во фритюре и едят прямо на ходу. Эти сладко-соленые закуски, как и хот-доги, появились в США в 30-е годы и быстро распространились по всему миру. В то время как у нас и в Европе больше полюбили сосиски в тесте, корн-доги особую популярность заслужили в Азии, и особенно - в Южной Корее.
Корейские корн-доги обжаривают в панировке из сладкого риса, муки и дрожжей, балансируя соленый вкус сосиски сладостью хрустящего теста. У корейских корн-догов несколько уникальных вкусов и разновидностей, например:
- Сырный корн-дог готовят с мягким сыром, например чеддером или моцареллой, в хрустящей панировке. Сосиску в него можно вообще не класть.
- Корн-дог фри, или гамджа корн-дог посыпают кусочками батата или картошки фри, делая закуску еще более питательной.
- Рамен корн-дог обжаривают в панировке с крошками быстрой лапши рамена - так он громче хрустит на зубах!
Корн-дог можно приготовить и у себя дома по этому рецепту.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- сосиски 5 шт.
- мука пшеничная 0,5 ст.
- мука кукурузная 0,5 ст.
- молоко мл
- яйцо 1 шт.
- разрыхлитель теста 0,5 ч. л.
- сахар 1 ч. л.
- соль 0,25 ч. л.
- перец черный и красный
- масло растительное
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Яйцо взбить с сахаром, солью и перцем.
Шаг 2
Добавить молоко и кукурузную муку.
Шаг 3
Затем пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешать. Тесто получается, как густая сметана.
Шаг 4
Сосиски разрезать поперек на 2 части, насадить на деревянные шпажки для шашлыка, разрезанные на 2 части. Запанировать сосиски в муке.
Шаг 5
Кляр перелить в стакан. Разогреть масло. Окунуть сосиску в кляр.
Шаг 6
Опустить в горячее масло. Жарить на среднем огне, периодически переворачивая, до золотистой корочки.
Шаг 7
Готовые корн доги выложить на бумажное полотенце, чтобы стекли излишки масла. Подать с кетчупом. Приятного аппетита!
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