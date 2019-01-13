Xiaomi уличили во лжи со смартфоном Redmi Note 7

Недавно представленный смартфон Xiaomi Redmi Note 7 был тепло встречен аудиторией по двум причинам: 48-мегапиксельная фотокамера и ценник в 150 долларов. На первый взгляд все превосходно - смартфон получился дешевым и с отличной камерой для качественных снимков. Однако реальные тесты могут огорчить тех, кто хотел обзавестись дешевым камерафоном, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Тестирование 48-мегапиксельного фотосенсора показало, что реальное физическое разрешение сенсора гораздо меньше заявленного. В Redmi Note 7 применяется сенсор Samsung GM1 с размером пикселя 0,8 мкм и физическим разрешением всего 12 Мп (4000х3000). Заявленные 48 мегапикселй получаются путем интерполяции - программного создания новых пикселей, имитирующих существующие.

По факту получается, что снимок действительно обладает разрешением в 48 мегапикселей, но его детализация будет страдать и значительно уступать фотографиям, снятым фотосенсором с реальным разрешением 48 МП.

Производитель о проблеме знает и уже пообещал исправить этот недочет выпуском нового смартфона Redmi Note 7 Pro, в котором будет использоваться настоящий 48 МП модуль Sony IMX586.