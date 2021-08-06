https://news.day.az/hitech/1367680.html В работе Facebook и Instagram произошел сбой
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдаются в четверг в США.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, 38% сообщивших о проблемах пользователей Facebook жалуются на полное отключение социальной сети, 32% не могут войти в свою учетную запись, 29% испытывают проблемы при просмотре новостной ленты.
Около 65% пожаловавшихся пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, у 20% проблемы с воспроизведением сторис, еще 15% не могут войти в учетную запись.
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