В Instagram появился новый вид мошенничества с аккаунтами

Кибермошенники изобрели новый способ заработать на пользователях Instagram - они блокируют аккаунты за деньги, сообщает Motherboard. Портал называет эту схему "бан как услуга", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Злоумышленник, предоставляющий такую "услугу", использует свой верифицированный аккаунт с галочкой. Он меняет в нем имя, биографию и аватар, полностью копируя аккаунт выбранной заказчиком жертвы. Затем он отправляет жалобу модератору Instagram, обвиняя жертву в копировании его профиля. В социальной сети действуют строгие правила касательно самозванцев, выдающих себя за другого человека, поэтому в большинстве случаев аккаунт блокируют.

Стоимость "услуги" составляет около $60. Сообщается, что пользователи заказывают мошенникам бан аккаунта, чтобы досадить или запугать его владельца. В пресс-службе Instagram сообщили о начале собственного расследования в отношении сайтов, предлагающих подобный сервис.