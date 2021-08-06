Отмененный девайс Apple показали на видео

Коллекционер показал отмененную беспроводную зарядку от Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Verge.

Видео с зарядным аксессуаром AirPower представил на видео в своем Twitter разработчик и коллекционер гаджетов Apple из Италии Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti). Судя по ролику, девайс работает - при установке на него iPhone на экране смартфона появляется анимация, сообщающая о начале зарядки.

Зомпетти рассказал, что приобрел прототип в Китае. "У девайса отсутствует внешний кожух, зато демонстрируется красивое и тяжелое шасси из нержавеющей стали", - заметил разработчик. Аппарат имеет 22 индукционные катушки на передней стороне и 22 контроллера для управления девайсом. По словам энтузиаста, устройство находится в незаконченном состоянии - например, анимация зарядки не оптимизирована. При этом гаджет справляется со своей задачей: в частности, аксессуар позволяет одновременно заряжать два устройства.

Разработчик сообщил, что редкие гаджеты и прототипы Apple можно найти у китайских инженеров и на барахолках. По его мнению, отмененное устройство AirPower является одним из лучших из тех, которые присутствуют в его коллекции.

AirPower - анонсированный в 2017 году аксессуар Apple, позволяющий заряжать одновременно несколько совместимых гаджетов. В 2019 году компания отказалась от выпуска устройства, так как не смогла достичь "высоких стандартов Apple". Осенью 2020 года инсайдер Джон Проссер заявил, что в американской корпорации окончательно похоронили амбициозный проект.