Энтузиаст разогнал экран бюджетного Pixel 6a до флагманских 90 Гц

Для смартфона Pixel 6a появился неофициальный мод, который разблокировывает 90-герцовый режим работы экрана. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По умолчанию Pixel 6a поддерживает частоту обновления экрана только в 60 Гц. Однако пользователь Twitter под ником TheLunarixus создал мод, который разгоняет 6,1-дюймовую OLED-матрицу до 90 Гц. Модификация появилась после того, как пользователи нового смартфона Google заметили, что в нем используется экран Samsung, который по спецификациям похож на модель из флагмана Pixel 6.

На данный момент установка мода требует разблокировки загрузчика смартфона и его частичной перепрошивки. Однако TheLunarixus сказал TheVerge, что сейчас он и его товарищи работают над более простым способом разблокировки опции.

Отмечается, что после установки мода на некоторых смартфонах экран начинает искажать цветопередачу в пользу зеленых оттенков. С чем это связано, на данный момент неизвестно.

Google и Samsung не прокомментировали обнаружение незадекларированной функции в Pixel 6a.